Миссия ООН требует возобновить расследование Иловайской трагедии
Правительство и Генпрокуратура должны дорасследовать нарушения украинских военных в ходе боев.
Мониторинговая миссия ООН по правам человека недовольна полнотой расследования Иловайской трагедии. Об этом на брифинге сказала глава миссии Фиона Фрейзер.
"По истечению 4 лет после событий под Иловайском стороны конфликта сделали ограниченные шаги касательно расследования сообщений о нарушении международного права, прав человека и гуманитарного права, особенно тех, которые были совершены в отношении гражданского населения", - сказала она.
На уточняющий вопрос, какая именно сторона проводит неэффективное расследование данного события, Фрейзер сказала, что правительство Украины и Генеральная прокуратура недостаточно уделяют внимания нарушениям, совершенным украинскими военными в ходе боев.
"Мы призываем правительство Украины провести быстрое и эффективное расследование", - отметила она.
Фрейзер подчеркнула, что сотрудники миссии ООН непосредственно прибыли в Иловайск и опросили около 80 гражданских лиц, которые сообщили о нарушениях.
Согласно отчету ООН, в ходе боев за Иловайск погибло 366 и было ранено 429 украинских военных, еще около 300 были взяты в плен.
Также погибло не менее 36 гражданских лиц и разрушено 600 домов.
По данным мониторинговой миссии, в боях принимали участие роSSийские войска, которые также нарушали международное гуманитарное право. В частности, зафиксированы факты пыток пленных и жестокого обращения с ними.
Мониторинговая миссия ООН рекомендует Верховной Раде возобновить работу временной следственной комиссии для эффективного расследования Иловайской трагедии.
В августе 2017 года Главная военная прокуратура завершила расследование обстоятельств гибели бойцов антитеррористической операции в ходе боевых действий около Иловайска Донецкой области в августе 2014 года.
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