В посольстве Грузии в Лондоне задержали Грэма Филипса, выкрикивавшего антигрузинские лозунги

В отношении него ведется расследование.

В посольстве Грузии в Лондоне задержали Грэма Филипса, выкрикивавшего антигрузинские лозунги
Грэм Филилпс
Фото: vesti.ru

Британский блогер Грэм Филипс, который поддерживает боевиков на Донбассе, был задержан британской полицией в здании посольства Грузии в Лондоне.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Филипс ворвался на выставку об августовской войне 2008 года в Южной Осетии и начал выкрикивать антигрузинские и антинатовские лозунги, заявили в грузинском МИДе.

По данным ведомства, он был задержан за провокационные действия.

В МИДе также отметили, что Филипс давно известен "антигрузинскими статьями, которые публикуются в роSSийских СМИ". В отношении него ведется расследование.

Напомним, в Украине Филипс известен тем, что поддерживал боевиков на Донбассе и освещал события для роSSийских пропагандистских телеканалов. После появления на востоке Украины в 2014-2015 годах на стороне пророSSийских террористов он был депортирован в июле 2014 года из Украины, а в марте 2016 - из Латвии, после чего обосновался в оккупированном Крыму.

В сентябре 2016 года посол Украины призвала Великобританию заняться Филлипсом. Однако британский посол посоветовала Украине самой разбираться с пропагандистом. В январе прошлого года Филлипса выгнали из парламента Британии.

Ранее Филипс обратился с запросом об интервью к украинскому послу Наталье Галибаренко. Посольство Украины в Британии ответило, что может организовать ему "интервью" в здании Службы безопасности Украины в Киеве. Филипс счел это угрозой.

РоSSийские войска вторглись на территорию Грузии 8 августа 2008 года, после попытки Тбилиси восстановить конституционный строй в Южной Осетии. В военных действиях против Грузии, кроме вооруженных формирований сепаратистов, поддерживаемых Кремлем, участвовали и регулярные части роSSийской армии. 26 августа Кремль признал "независимость" Абхазии и Южной Осетии, соответствующий указ издал тогдашний президент Дмитрий Медведев.

РоSSийские войска находятся на территории этих грузинских регионов до сих пор.


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