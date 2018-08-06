Украина призвала РоSSию вывести войска с оккупированных территорий Грузии

10 лет назад прошла война между РФ и Грузией.

Украина призвала РоSSию вывести войска с оккупированных территорий Грузии
Фото: Сергей Нужненко Гия Церцвадзе, суд, акция, в поддержку, азов

Министерство иностранных дел Украины призвало РоSSию вывести войска с оккупированных территорий Грузии (Абхазия и Цхинвальский регион).

Об этом говорится в заявлении МИДа по случаю 10-й годовщины роSSийско-грузинской войны 2008 года.

В нем Украина подтвердила свою поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах, а также приверженность стратегическому партнерству между государствами. В частности, Украина поддерживает последнюю мирную инициативу грузинского правительства "Шаг к лучшему будущему", направленную на урегулирование конфликта и примирения.

"Призываем РоSSийскую Федерацию выполнить свои обязательства по Соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года, вывести военные подразделения с оккупированных территорий Грузии (Абхазия и Цхинвальский регион) и осуществить другие меры по демилитаризации и деоккупации этих территорий", - говорится в заявлении.

Украина считает, что РоSSия несет полную ответственность за сложную гуманитарную ситуацию на оккупированных территориях и должна незамедлительно обеспечить беспрепятственный доступ к ним международных гуманитарных и правозащитных организаций.

Напомним, в результате роSSийско-грузинской войны РоSSия в 2008 году признала независимость двух грузинских регионов - Абхазии и Южной Осетии, и перебросила дополнительные войска и вооружения на свои военные базы на данных территориях.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Сумах застрелили экс-депутата горсоветаВ Сумах застрелили экс-депутата горсовета
Суд приговорил 84-летнего харьковчанина к 12 годам тюрьмы за госизменуСуд приговорил 84-летнего харьковчанина к 12 годам тюрьмы за госизмену
Венгрия ответила на протест Украины из-за высказываний премьера ОрбанаВенгрия ответила на протест Украины из-за высказываний премьера Орбана
Сенцова в Лабытнанги посетил местный священникСенцова в Лабытнанги посетил местный священник
У члена ВККСУ Луцюка выявили подделку документовУ члена ВККСУ Луцюка выявили подделку документов
Блок рекламы


Похожие новости
Главреду "РИА Новости Украина" сократили срок ареста на пять днейГлавреду "РИА Новости Украина" сократили срок ареста на пять дней
Трамп назвал РоSSию и Китай странами, вмешивающиеся во внутренние дела СШАТрамп назвал РоSSию и Китай странами, вмешивающиеся во внутренние дела США
Осужденный боевик Седиков просит вернуть его в РоSSиюОсужденный боевик Седиков просит вернуть его в РоSSию
Украина нашла деньги на участие в детском "Евровидении-2018"Украина нашла деньги на участие в детском "Евровидении-2018"
Турчинов сравнил референдум на оккупированных территориях с лекцией колорадским жукам об урожаеТурчинов сравнил референдум на оккупированных территориях с лекцией колорадским жукам об урожае
Конституционный суд Грузии признал наказание за употребление марихуаны неконституционнымКонституционный суд Грузии признал наказание за употребление марихуаны неконституционным
Германия призвала РоSSию предоставить медпомощь СенцовуГермания призвала РоSSию предоставить медпомощь Сенцову
Украина внедряет новые технологии в ядерную энергетику, - ДемьянюкУкраина внедряет новые технологии в ядерную энергетику, - Демьянюк
Сенат хочет ограничить возможность Трампу вывести США из НАТОСенат хочет ограничить возможность Трампу вывести США из НАТО
Украина направила в Швецию самолет ГосЧС для борьбы с лесными пожарамиУкраина направила в Швецию самолет ГосЧС для борьбы с лесными пожарами
Последние новости
Подгружаем последние новости