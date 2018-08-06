Украина призвала РоSSию вывести войска с оккупированных территорий Грузии

10 лет назад прошла война между РФ и Грузией.

Министерство иностранных дел Украины призвало РоSSию вывести войска с оккупированных территорий Грузии (Абхазия и Цхинвальский регион).

Об этом говорится в заявлении МИДа по случаю 10-й годовщины роSSийско-грузинской войны 2008 года.

В нем Украина подтвердила свою поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах, а также приверженность стратегическому партнерству между государствами. В частности, Украина поддерживает последнюю мирную инициативу грузинского правительства "Шаг к лучшему будущему", направленную на урегулирование конфликта и примирения.

"Призываем РоSSийскую Федерацию выполнить свои обязательства по Соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года, вывести военные подразделения с оккупированных территорий Грузии (Абхазия и Цхинвальский регион) и осуществить другие меры по демилитаризации и деоккупации этих территорий", - говорится в заявлении.

Украина считает, что РоSSия несет полную ответственность за сложную гуманитарную ситуацию на оккупированных территориях и должна незамедлительно обеспечить беспрепятственный доступ к ним международных гуманитарных и правозащитных организаций.

Напомним, в результате роSSийско-грузинской войны РоSSия в 2008 году признала независимость двух грузинских регионов - Абхазии и Южной Осетии, и перебросила дополнительные войска и вооружения на свои военные базы на данных территориях.