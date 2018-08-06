Великобритания подготовила бумаги на экстрадицию роSSиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей, - СМИ

Имена подозреваемых в статье не называются, но их передвижения якобы полностью восстановлены.

Великобритания подготовила бумаги на экстрадицию россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей, - СМИ
Фото: thesun.co.uk

Британские власти подготовили материалы, чтобы запросить у РФ экстрадицию двух россиян, которых следствие подозревает в совершении химической атаки в Солсбери. Об этом сегодня сообщила The Guardian со ссылкой на источники в правительстве и службах безопасности.

Имена подозреваемых в статье не называются.

По данным газеты, следователи сумели восстановить все передвижения этих людей с момента их прибытия на британскую территорию и до отбытия.

"Прокуратура завершила подготовку запроса на экстрадицию и готова его направить", - отмечается в сообщении.

Издание также пишет, что РоSSия вряд ли выдаст подозреваемых: "РоSSия, скорее всего, резко откажет выполнять любой запрос Британии об экстрадиции двух россиян, которых британская полиция считает связанными с атакой посредством нервно-паралитического вещества в Солсбери".

Решение подать запрос на экстрадицию двух россиян вызвало ожесточенные споры в британском правительстве. Часть министров уверены в том, что подобный запрос усилит давление на РоSSию и позволит привлечь ее к ответственности за химатаку. При этом другие члены британского правительства рассматривают просьбу об экстрадиции как бесполезную меру.Издание напоминает, что запрос Лондона о выдаче в 2007 году двух россиян, подозреваемых в убийстве бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, также не был удовлетворен Россией.

Напомним, экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в британском городе Солсбери в начале марта. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в РоSSии. В Москве решительно отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

В конце июня от "Новичка" в этом же британском регионе погибла женщина, Дон Стерджесс. Ее партнер, Чарли Роули, также пострадал от отравления, но выжил. Он сообщил, что неизвестное вещество было во флаконе духов.


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