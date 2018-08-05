Трамп назвал РоSSию и Китай странами, вмешивающиеся во внутренние дела США
Новое заявление президента США идет вразрез с его прежней риторикой.
Глава Белого дома Дональд Трамп причислил РоSSию и Китай к странам, которые, по его мнению, вмешиваются во внутренние дела США. Об этом пишет DW.
"Их много. Это и РоSSия, и Китай. Мы ладим с Северной Кореей, но, они, наверное, тоже (вмешиваются. - ред.)", - заявил Трамп на выступлении перед своими сторонниками в штате Огайо.
"Это большое количество людей. Мы должны остановить их. Мы должны остановить вмешательство и удержать любого, кто попытается атаковать нас", - призвал американский президент.
Он отметил, что вмешательство во внутренние дела США будет усиливаться, так как "мы возвращаемся к своему благосостоянию".
Это заявление идет вразрез с прежней риторикой Трампа, отмечает NBC. Так, еще несколько дней назад глава Белого дома назвал ложью рассуждения о вмешательстве Москвы в выборы в США.
Несколько дней назад директор Национальной разведки США Дэн Коутс и глава ФБР Кристофер Рэй на совместной пресс-конференции предупредили о продолжающейся роSSийской кампании дезинформации.
Ранее резкую реакцию в американском обществе вызвали слова Трампа на пресс-конференции после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля, когда он заявил, что хотя и верит доводам американских спецслужб о вмешательстве Москвы в президентские выборы в США в 2016 году, но верит и Путину, который это вмешательство отрицает.
Кроме того, президент США неоднократно призывал прекратить посвященное этой теме расследование, проводимое под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера.
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