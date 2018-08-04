Более 20 ЛГБТ-активистов задержали на акции в Санкт-Петербурге
Она не была согласована с городскими властями.
В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади во время акции задержали более 20 ЛГБТ-активистов, передает Дождь.
Акция ЛГБТ-сообщества не была согласована с городскими властями. В числе задержанных двое организаторов акции — Юрий Гавриков и Алексей Назаров. Как пишет издание, Назаров встал на площади с радужным флагом, после чего его задержали.
Активист "Группы помощи задержанным в Петербурге" рассказал, что задержаны около 27 человек. По информации организаторов акции, задержанных - 29.
"Эхо Москвы" сообщало, что в связи отсутствием согласования, активисты решили провести акцию в формате одиночных пикетов. Ранее они подали несколько заявок на шествие и предложили девять различных вариантов маршрута. Однако городские власти заявили, что по всем предложенным адресам ведутся ремонтные работы.
Организаторы акции пытались оспорить решение мэрии в суде, однако суд признал отказ властей Петербурга законным.
Напомним, ранее и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун развеяла миф о том, что гомосексуализм - это болезнь или психическое расстройство, как считали раньше, и рассказала, что социум не может повлиять на сексуальную ориентацию.
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Политика
04.08.2018 17:05