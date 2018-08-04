Турция намерена ввести санкции в отношении двух американских министров
Власти страны заморозят имущество генпрокурора и главы МВД США.
В субботу, 4 августа, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган распорядился заморозить предполагаемое имущество двух американских чиновников высшего звена - генпрокурора Джеффа Сешнса (он также считается и министром юстиции) и министра внутренних дел Райана Зинке.
Такие действия турецкая власть намерена предпринять в ответ на введение санкций США против двух турецких министров, сообщает Немецкая волна.
Причиной обострения отношений между двумя государствами-членами НАТО является судьба американского пастора Эндрю Брансона, которого Турция держит в заключении по обвинению в сотрудничестве с оппонентом Эрдогана Фетхуллахом Гюленом. Белый дом требует освободить священника.При этом Эрдоган заявил, что правительство Турции не желает провоцировать эскалацию конфликта. Он также указал, что шаги, предпринятые Вашингтоном в отношении Брансона, не соответствуют отношениям "стратегических партнеров" и являются проявлением неуважения к Турции.
Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что видит возможность освобождения арестованных в Турции американских граждан. По словам Помпео, это может произойти в ближайшие дни. Ранее американский министр провел переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, которые прошли "конструктивно".
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04.08.2018 11:44