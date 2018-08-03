Контрразведка США выявила роSSийскую шпионку в штате посольства в Москве

Женщину уволили прошлым летом в рамках взаимной высылки дипломатов между США и Россией.

Контрразведка США выявила среди сотрудников американского посольства в Москве шпионку, которая более 10 лет сотрудничала с роSSийскими спецслужбами. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на свои источники. Секретная служба США немедленно опровергла информацию - но не о том, что такая сотрудница была в штате, а о ее доступе к секретным данным.

По информации The Guardian, женщина попала под подозрение американских спецслужб в 2016 году во время регулярной проверки безопасности.

"Насколько известно, она имела доступ к интранету секретной службы и электронной почтовой системе, что потенциально давало ей доступ к конфиденциальным материалам, в том числе расписаниям президента и вице-президента", - отмечают источники издания.

Инспекторы США установили, что она якобы проводила "регулярные и неавторизованные встречи" с сотрудниками ФСБ РФ .

Источники The Guardian утверждают, что россиянку уволили летом 2017 года. Там считают, что секретная служба с целью не навредить своему имиджу пыталась прикрыть вынужденное увольнение шпионки требованиями РоSSии почти вдвое сократить количество работников дипломатических миссий США в РФ .

Представитель Секретной службы США Мейсон Браймен уже заявил, что у россиянки не было доступа к секретной информации. "Сотрудники Секретной службы США , которые являются гражданами иностранного государства, никак не могут иметь доступ к информации, касающейся национальной безопасности", - заявил он в ответ на просьбу прокомментировать статью британской газеты от 2 августа.

В заявлении на сайте Секретной службы, эта статья названа "безответственной и неточной". "До того, как The Guardian опубликовала свою статью, Секретная служба предоставила редакции нашу официальное заявление, а также информацию, которая ясно опровергает необоснованные данные", - сообщила пресс-служба ведомства.