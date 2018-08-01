США ввели санкции против двух турецких министров

Санкции введены из-за дела пастора Брансона.

США ввели санкции против двух турецких министров
Фото: investigator.org.ua

Министерство финансов США ввело санкции против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел этой страны Сулеймана Сойлу.

В американском Министерстве финансов считают, что оба сыграли "ключевую роль в организации, ответственной за арест и задержание" американского пастора Эндрю Брансона, передает Радио Свобода.

"Незаконное задержание пастора Брансона и его длительное судебное преследование со стороны турецких властей является неприемлемым. Президент Трамп совершенно ясно дал понять, что Соединенные Штаты ожидают, что Турция освободит его немедленно", - прокомментировал министр финансов Стивен Мнучин.

В возглавляемом им ведомстве сообщили, что вся собственность Гюля и Сойлу или их интересы в собственности, находящейся под юрисдикцией США, заблокированы. Американским гражданам запрещено иметь транзакции с этими турецкими министрами.

26 июля Трамп объявил, что США готовы ввести "большие санкции" против Турции из-за арестованного американского пастора Эндрю Брансона, которого 25 июля перевели под домашний арест.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ответил, что его страна "не будет терпеть угрозы от кого-либо".

Брансон, который работал в Турции более 20 лет, был задержан в 2016-м. Год спустя ему предъявили обвинения в терроризме и шпионаже. Турецкие власти утверждают, что Брансон помогал группам, которые якобы стояли за организацией попытки военного переворота в Турции в июле 2016 года.

Брансон находился под стражей до 25 июля 2018 года, когда его перевели под домашний арест. Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что этого недостаточно. Он считает, что пастору должны разрешить покинуть Турцию.


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