США ввели санкции против двух турецких министров

Санкции введены из-за дела пастора Брансона.

Министерство финансов США ввело санкции против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел этой страны Сулеймана Сойлу.

В американском Министерстве финансов считают, что оба сыграли "ключевую роль в организации, ответственной за арест и задержание" американского пастора Эндрю Брансона, передает Радио Свобода.

"Незаконное задержание пастора Брансона и его длительное судебное преследование со стороны турецких властей является неприемлемым. Президент Трамп совершенно ясно дал понять, что Соединенные Штаты ожидают, что Турция освободит его немедленно", - прокомментировал министр финансов Стивен Мнучин.

В возглавляемом им ведомстве сообщили, что вся собственность Гюля и Сойлу или их интересы в собственности, находящейся под юрисдикцией США , заблокированы. Американским гражданам запрещено иметь транзакции с этими турецкими министрами.

26 июля Трамп объявил, что США готовы ввести "большие санкции" против Турции из-за арестованного американского пастора Эндрю Брансона, которого 25 июля перевели под домашний арест.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ответил, что его страна "не будет терпеть угрозы от кого-либо".

Брансон, который работал в Турции более 20 лет, был задержан в 2016-м. Год спустя ему предъявили обвинения в терроризме и шпионаже. Турецкие власти утверждают, что Брансон помогал группам, которые якобы стояли за организацией попытки военного переворота в Турции в июле 2016 года.