Возле МВД прошел митинг с требованием расследовать нападения на активистов

"Не слишком ли много эпизодов для Национальной полиции?"

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Слева - бывший замначальника департамента превентивной деятельности Нацполиции Анатолий Серединский
Фото: Макс Требухов
Слева - бывший замначальника департамента превентивной деятельности Нацполиции Анатолий Серединский
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко
Фото: Макс Требухов
Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко
Фото: Макс Требухов

 

Возле здания Министерства внутренних дел на улице Богомольца в Киеве утром 1 августа прошел митинг с требованием расследовать нападения на активистов и журналистов.

Как сообщает корреспондент LB.ua, он связан с нападением на сотрудницу Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк, которую облили кислотой, и убийством бывшего бойца АТО, общественного активиста Виталия Олешко.

Около 80 человек потребовали отчета публичного публичного отчета по всем делам о нападениях и убийствах активистов, правозащитников и журналистов.

В акции приняли участие правозащитники, активисты, журналисты.

К митингующим вышел спикер МВД Артем Шевченко. Он доказывал, что обвинения в бездействии в отношении Национальной полиции безосновательны.

"Подозрения сегодня будут предъявлены по убийству в Бердянске. Такой же хайп у вас был 1 января после убийства Ноздровской. Подозрение предъявлено, дело скоро будет в суде. Шеремет не расследован. Сказать почему? Гражданин РоSSии Павел Шеремет неоднократно бывал на территории РоSSии до войны и во время войны. Очень сложно установить его контакты на территории РоSSии, именно поэтому это преступление не расследовано", - сказал он.

Шевченко также попросил назвать дела, которые интересовали участников митинга.

Бывший журналист Дмитрий Гнап, который объявил о переходе в политику, перечислил часть из них: "Нападение на Лисичкина, харьковского активиста, нападение на Булаха, харьковского активиста, убийство Бычка, харьковского активиста, нападение на Стерненко, одесского активиста, нападение на Никитенко, херсонского журналиста, нападение на Гандзюк - не слишком ли много эпизодов для Национальной полиции?"


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