Украинский омбудсмен Денисова посетила Седикова в бучанской колонии.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова посетила осужденного за терроризм россиянина Алексея Седикова. Об этом омбудсмен написала на своей странице в Фейсбуке.

Денисова приехала с проверкой в Бучанскую исправительную колонию №85, и заодно нанесла визит Седикову, который отбывает здесь наказание и внесен в списки на посещение роSSийским омбудсменом Татьяной Москальковой.

"Поскольку договоренности президентов Украины и РоSSии о беспрепятственном посещении заключенных приостановлены, то, по просьбе Москальковой, я лично посетила Седикова", - написала Денисова.

Омбудсмен отметила, что условия содержания и самочувствие военнопленного удовлетворительные, однако врач колонии сообщил, что Седикову нужна срочная операция.

Алексей Седиков был задержан в зоне антитеррористической операции в 2016 году, при столкновении боевиков с украинскими военными он получил ранение в ногу. В 2017 году его признали виновным в террористической деятельности и приговорили к 11 годам тюрьмы.

Напомним, Украина готова передать РоSSии 36 осужденных за терроризм и шпионаж в обмен на освобождение украинских политзаключенных, содержащихся в роSSийских колониях и Крыму. РоSSия на этот обмен не соглашается.