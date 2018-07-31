Власти Киева прокомментировали возможную остановку столичных ТЭЦ

В Киевской городской государственной администрации (КГГА) прокомментировали возможную остановку столичных теплоэлектроцентралей (ТЭЦ).

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева Юлия Грамотная.

На прошлой неделе были даны соответствующие поручения в случае остановки ТЭЦ.

«Мы готовимся к риску возможного отключения ТЭЦ. И были предоставлены на прошлой неделе соответствующие поручения. На прошлой неделе у нас была комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуациям. Мы предоставили поручения всем подразделениям и, в частности, учреждениям здравоохранения — подготовить резервные источники для энергоснабжения. Такая реакция есть и в контексте непогоды, к примеру, когда может произойти авария и прекратиться питание», — сказала она.

В пресс-службе сообщили, что переговоры по заключению договора на газоснабжение ТЭЦ пока продолжаются, в частности, на уровне правительства и руководства НАК «Нафтогаз Украины».

«Мы продолжаем вести переговоры. На 1 августа мы планируем мероприятие, если ничего не изменится, на котором подробно расскажем, по какому графику энергоснабжение будет осуществляться. Утром 1 августа мы соберем всех, объясним и расскажем, какие риски и какие результаты этих переговоров. Пока что решения нет», — отметила она.


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