Медведчук войдет в партию Рабиновича

Он возглавит направление "восстановление мира с Россией".

Виктор Медведчук принял приглашение вступить в партию "За життя" и возглавить направление по "восстановлению мира" с Россией . Об этом заявил народный депутат и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире телеканала "Украина".

Он отметил, что 25 июля в прямом эфире представлял программу своей партии, а зрители голосовали за тех, кому можно доверить то или иное направление.

"Украинцы предложили, чтобы Виктор Медведчук возглавил направление по восстановлению мира с Россией , возобновление переговоров с СНГ ", - отметил Рабинович.

По его словам, в среду он пригласил Виктора Медведчука в свою партию, в четверг разговаривал с ним и тот согласился.

"Он, академик по медицине Евгений Педаченко и Виктор Суслов (специалист по экономике) уже согласились вступить в нашу партию - с чем я и поздравляю команду «За життя», - заявил депутат.

Рабинович добавил, что Валентин Наливайченко и Виталий Шабунин, за которых также проголосовали избиратели, отказались от предложения.

Пресс-служба Медведчука подтвердила, что тот принял предложение Рабиновича.

"Мир на Донбассе, восстановление отношений с РоSSийской Федерацией и странами СНГ - вот ключевые задачи, которые стоят перед Украиной, перед всеми нами", - говорится в сообщении пресс-службы Медведчука.

Напомним, в марте 2014 года США ввели персональные санкции против ряда сторонников Виктора Януковича, в том числе против Медведчука. Он обвиняется правительством США в предоставлении существенной финансовой поддержки Януковичу, а также в том, что деятельность его организации "Украинский выбор" угрожает миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины.

Ранее Медведчук заявил, что не считает РоSSию агрессором.

Медведчук является кумом роSSийского президента Владимира Путина, который крестил его младшую дочь.