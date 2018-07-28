Звезды роSSийской попсы выступили в оккупированном Донецке
РоSSийские артисты Анна Семенович и Денис Майданов выступили в оккупированном РФ Донецке.
Концерт состоялся 26 июля и был приурочен ко Дню работнику торговли.
Экс-солистка «Блестящих» исполнила 10 композиций: «За четыре моря», «Я за тобой», «Сторис» и другие.
«Все добрые, позитивные, с улыбками, с горящими глазами, много детей в зале, с которыми я танцевала. Я очень довольна концертом», — поделилась впечатлениями Анна.
Отметим, что Денис Майданов поддерживает политику президента РоSSии Владимира Путина, и с 2018 года является его доверенным лицом.
Кроме того, певец поддерживает аннексию Крыма и так называемых «ДНР» и «ЛНР». Исполнитель не раз выступал на Донбассе и на оккупированном полуострове, за что ему запрещен въезд на территорию Украины.
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28.07.2018 13:20