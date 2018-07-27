С крымского экс-депутата Ганыша суд снял часть обвинения

Сторона обвинения признала, что Ганыш голосовал против "референдума".

В Днепровском районном суде Киева 27 июля на очередном судебном заседании по делу крымского экс-депутата Василия Ганыша было принято решение снять часть обвинения.

Об этом Крым.Реалии рассказал адвокат Андрей Руденко.

"У нас было три эпизода: голосование за проведение "референдума", голосование за конституцию Крыма и участие в выборах местного самоуправления. Сняли первый эпизод. Согласились со стороной защиты, что он действительно голосовал против референдума", - рассказал Руденко.

По его словам, следующее заседание запланировано на 18 сентября.

Василия Ганыша задержали 28 апреля 2015 года при выезде из Крыма сотрудники СБУ совместно с украинской Госпогранслужбой. Прокуратура АРК обвиняет экс-депутата в том, что он способствовал подрывной деятельности РоSSии на территории Крыма и тем самым совершил госизмену. Крымский политик называет обвинения необоснованными, и заявляет, что он был единственным депутатом, проголосовавшим против проведения "референдума" о присоединении Крыма к РоSSии.

Суд по делу Ганыша начался в августе 2015 года. В феврале 2017 года, когда до вынесения приговора оставалось несколько заседаний, Высший совет правосудия отстранил главу судейской коллегии Александра Федюка. Был избран новый председательствующий по делу, и суд над Ганышем начался заново.

С января 2016 года Василий Ганыш находится под домашним арестом.