С крымского экс-депутата Ганыша суд снял часть обвинения

Сторона обвинения признала, что Ганыш голосовал против "референдума".

С крымского экс-депутата Ганыша суд снял часть обвинения
Василий Ганыш
Фото: feodosea.com

В Днепровском районном суде Киева 27 июля на очередном судебном заседании по делу крымского экс-депутата Василия Ганыша было принято решение снять часть обвинения.

Об этом Крым.Реалии рассказал адвокат Андрей Руденко.

"У нас было три эпизода: голосование за проведение "референдума", голосование за конституцию Крыма и участие в выборах местного самоуправления. Сняли первый эпизод. Согласились со стороной защиты, что он действительно голосовал против референдума", - рассказал Руденко.

По его словам, следующее заседание запланировано на 18 сентября.

Василия Ганыша задержали 28 апреля 2015 года при выезде из Крыма сотрудники СБУ совместно с украинской Госпогранслужбой. Прокуратура АРК обвиняет экс-депутата в том, что он способствовал подрывной деятельности РоSSии на территории Крыма и тем самым совершил госизмену. Крымский политик называет обвинения необоснованными, и заявляет, что он был единственным депутатом, проголосовавшим против проведения "референдума" о присоединении Крыма к РоSSии.

Суд по делу Ганыша начался в августе 2015 года. В феврале 2017 года, когда до вынесения приговора оставалось несколько заседаний, Высший совет правосудия отстранил главу судейской коллегии Александра Федюка. Был избран новый председательствующий по делу, и суд над Ганышем начался заново.

С января 2016 года Василий Ганыш находится под домашним арестом.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Одна из основательниц движения Femen покончила с собой в ПарижеОдна из основательниц движения Femen покончила с собой в Париже
Члена "казачества "ДНР" задержали на КПВВ "Марьинка" при попытке подкупа пограничниковЧлена "казачества "ДНР" задержали на КПВВ "Марьинка" при попытке подкупа пограничников
Вице-мэр Каменки-Днепровской попался на взяткеВице-мэр Каменки-Днепровской попался на взятке
В мяче, который фюрер РФ подарил Трампу, обнаружили передатчикВ мяче, который фюрер РФ подарил Трампу, обнаружили передатчик
УПЦ КП заявила о попытке покушения на ФиларетаУПЦ КП заявила о попытке покушения на Филарета
Блок рекламы


Похожие новости
"Голливуд отдыхает": РоSSийские пропагандисты сняли фейк об СБУ"Голливуд отдыхает": РоSSийские пропагандисты сняли фейк об СБУ
Под Водяным саперы сняли 25 роSSийских противопехотных минПод Водяным саперы сняли 25 роSSийских противопехотных мин
Часть украинцев вообще не знают о проведении судебной реформы, - Режи БрийяЧасть украинцев вообще не знают о проведении судебной реформы, - Режи Брийя
Суд оставил на свободе подозреваемого по делу об убийстве журналиста Сергиенко, несмотря на ужесточение обвиненияСуд оставил на свободе подозреваемого по делу об убийстве журналиста Сергиенко, несмотря на ужесточение обвинения
Журналисты сняли неловкий момент между королевой Елизаветой II и Трампом
На блокпосту близ Мариуполя пособника боевиков сняли с рейсового автобусаНа блокпосту близ Мариуполя пособника боевиков сняли с рейсового автобуса
77-летнего крымского активиста Сервера Караметова сбила машина, он умер в больнице77-летнего крымского активиста Сервера Караметова сбила машина, он умер в больнице
Супруге Нетаньяху выдвинули обвинения в мошенничествеСупруге Нетаньяху выдвинули обвинения в мошенничестве
Мать крымского политзаключенного Примова объявила голодовкуМать крымского политзаключенного Примова объявила голодовку
Херсонский суд снял меру пресечения капитану "Норда"Херсонский суд снял меру пресечения капитану "Норда"
Последние новости
Подгружаем последние новости