С крымского экс-депутата Ганыша суд снял часть обвинения
Сторона обвинения признала, что Ганыш голосовал против "референдума".
В Днепровском районном суде Киева 27 июля на очередном судебном заседании по делу крымского экс-депутата Василия Ганыша было принято решение снять часть обвинения.
Об этом Крым.Реалии рассказал адвокат Андрей Руденко.
"У нас было три эпизода: голосование за проведение "референдума", голосование за конституцию Крыма и участие в выборах местного самоуправления. Сняли первый эпизод. Согласились со стороной защиты, что он действительно голосовал против референдума", - рассказал Руденко.
По его словам, следующее заседание запланировано на 18 сентября.
Василия Ганыша задержали 28 апреля 2015 года при выезде из Крыма сотрудники СБУ совместно с украинской Госпогранслужбой. Прокуратура АРК обвиняет экс-депутата в том, что он способствовал подрывной деятельности РоSSии на территории Крыма и тем самым совершил госизмену. Крымский политик называет обвинения необоснованными, и заявляет, что он был единственным депутатом, проголосовавшим против проведения "референдума" о присоединении Крыма к РоSSии.
Суд по делу Ганыша начался в августе 2015 года. В феврале 2017 года, когда до вынесения приговора оставалось несколько заседаний, Высший совет правосудия отстранил главу судейской коллегии Александра Федюка. Был избран новый председательствующий по делу, и суд над Ганышем начался заново.
С января 2016 года Василий Ганыш находится под домашним арестом.
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Политика
27.07.2018 19:47