МИД Чехии поддержал Крымскую декларацию США

"Трансатлантическое единство имеет решающее значение".

МИД Чехии поддержал Крымскую декларацию США
Фото: 24tv.ua

В Министерстве иностранных дел Чехии приветствуют Декларацию политики США в отношении Крыма и подчеркивают, что незаконная аннексия полуострова является нарушением международного права.

Об этом сообщила пресс-служба МИДа, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы приветствуем Крымскую декларацию Помпео. Незаконная аннексия Крыма остается явным нарушением международного права. Трансатлантическое единство имеет решающее значение", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 июля Госдепартамент США обнародовал официальную Декларацию по Крыму. В документе, подписанном госсекретарем США Майком Помпео, говорится, что РФ путем вторжения в Украину в 2014 году и попыткой аннексии Крыма пыталась подорвать фундаментальный международный принцип, разделяемый демократическим сообществом, что ни одна страна не может изменить границы другого государства силой, что закреплено в Уставе ООН.

США призывают РоSSию уважать принципы, о приверженности которым она долго заявляла, и прекратить оккупацию Крыма. "Своими действиями РоSSия повела себя недостойно великой нации и решила изолировать себя от международного сообщества", - говорится в декларации.

В МИД Украины отреагировали на заявление госсекретаря США, отметив, что Украина приветствует решимость США в побуждении РФ уважать международное право и восстановить территориальную целостность Украины.


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