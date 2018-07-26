"Никто не ожидал": Трамп заявил о «прорыве» в торговых переговорах между США и ЕС
Президент США Дональд Трамп прокомментировал в своем твиттере переговоры с представителями Европейского союза (ЕС) о новой торговой сделке между сторонами.
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По словам президента, представители стран пришли к «четкому пониманию», что сторонам нет нужды вводить пошлины друг против друга. Он отметил, что в данный момент представители стран работают над документами о новой торговой сделке.
В другом твитте Трамп написал, что границы ЕС будут открыты для США. Американский лидер заметил, что во время переговоров сохранялась «теплая» атмосфера.
«Был сделан быстрый прорыв, хотя никто этого не ожидал!», — заключил Трамп.
Ранее сообщалось, что США и ЕС договорились не вводить новые пошлины во время переговоров.
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