"Никто не ожидал": Трамп заявил о «прорыве» в торговых переговорах между США и ЕС

Президент США Дональд Трамп прокомментировал в своем твиттере переговоры с представителями Европейского союза (ЕС) о новой торговой сделке между сторонами.

Об этом пишет УНИАН.

По словам президента, представители стран пришли к «четкому пониманию», что сторонам нет нужды вводить пошлины друг против друга. Он отметил, что в данный момент представители стран работают над документами о новой торговой сделке.

В другом твитте Трамп написал, что границы ЕС будут открыты для США . Американский лидер заметил, что во время переговоров сохранялась «теплая» атмосфера.

«Был сделан быстрый прорыв, хотя никто этого не ожидал!», — заключил Трамп.