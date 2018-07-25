Украина будет закупать жидкий хлор в Румынии и Узбекистане, - Зубко

На завтрашнем заседании правительство рассмотрит вопрос создания государственного резерва жидкого хлора.

Украина будет закупать хлор для водоканалов в Румынии и Узбекистане. Об этом во время селекторного совещания в среду, 25 июля, сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает РБК-Украина.

Зубко подчеркнул, что ситуация с хлором была "очень угрожающей" для всей страны.

"На грани остановки оказались предприятия в Харькове, Кропивницком, Николаеве... Еще 5 предприятий заявили об очень маленьких запасах хлора. Как только мы получили сообщение, мы практически смогли забрать две цистерны с "ДнепрАзота" и отправить в Харьков и Киев . Затем мы приступили к импортным поставкам из Румынии... и сейчас Киев начинает потреблять из Узбекистана. На сегодняшний день румынский хлор потребляет несколько водоканалов. Мы ожидаем также поставок из Узбекистана", - сообщил министр. Зубко подчеркнул, что для решения ситуации вмешивался президент Украины Петр Порошенко, который давал поручение посольствам по отработке возможных поставщиков хлора из других стран.

"Я думаю, что завтра на Кабмине мы будем отдельно принимать решение по поручению премьер-министра с точки зрения обеспечения резервом на уровне госрезерва хлором", - добавил он.

Напомним, сегодня, 25 июля, правительство Венгрии передало Закарпатью как гуманитарную помощь партию жидкого хлора для обеззараживания питьевой воды, которая централизованно подается населению.

15 июня производитель аммиака и азотных удобрений "Днепразот" приостановил производство. На предприятии утверждают, что остановка связана со стоимостью газа. Побочным продуктом основного производства "Днепразота" является жидкий хлор, который используется водоканалами для обеззараживания питьевой воды.

В Антимонопольный комитет была направлена информация о ситуации вокруг монопольного положения "Днепразота" и его влиянии на рынок хлора. В АМКУ заявили, что прекращение производства может иметь признаки нарушения законодательства о защите конкуренции.

20 июля Служба безопасности Украины начала проверку действий должностных лиц завода из-за ситуации с жидким хлором. В тот же день "ДнепрАзот" заявил о возобновлении производство хлора.