Украина начала поиск международных экспертов для отбора судей Антикорсуда

Кандидатов в экспертный совет назовут западные партнеры.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины при помощи Министерства иностранных дел направила 14 международным организациям предложения предоставить кандидатов на включение в Общественный совет международных экспертов, который будет вспомогательным органом при назначении судей Высшего антикоррупционного суда.

Об этом сообщила пресс-служба ВВКС.

Приглашения направлены Управлению ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК), Совету ООН по правам человека, Группе государств против коррупции (ГРЕКО), комитету экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Евроюсту, Европолу, Европейским партнерам против коррупции (ЕППК), Европейскому управлению по вопросам предотвращения злоупотреблениям и мошщенничеству (ОЛАФ), Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), ОБСЕ , Интерполу, Всемирному банку и ЕБРР .

Всего в Совет войдут шесть экспертов. Это могут быть как граждане Украины, так и иностранцы. Они должны иметь безупречную деловую репутацию, высокие профессиональные и моральные качества, иметь авторитет в обществе, иностранный опыт.

Напомним, создание ВАКС - одно из основных требований западных кредиторов. Но оно длительное время блокировалось, представители власти предлагали вместо отдельного суда создать палату в существующей системе. Осенью 2017 года риторика власти сменилась, и в декабре президент внес законопроект в Раду. 7 июня 2018 года Рада приняла закон об Антикоррупционном суде, 14 июня он вступил в силу. Суд должен начать работу после назначения не менее 35 судей.