Американский сенаторы хотят выслушать доклад переводчика со встречи Трампа и фюрера РФ

Демократы не уверены, что Трамп сообщил всю важную информацию госсекретарю и послу.

Сенаторы Демократической партии США намерены вызвать на доклад переводчика, присутствовавшего на встрече президентов США и РоSSии в Хельсинки. К этому призвала сенатор Джани Шахин на своей странице в Твиттере, ее предложение поддержали другие представители партии.

"Я призываю на слушания переводчика со стороны США на встрече Трампа и Путина, чтобы узнать, что они обсуждали в частном порядке", - написала Шахин.

I’m calling for a hearing with the U.S. interpreter who was present during President Trump’s meeting with Putin to uncover what they discussed privately. This interpreter can help determine what @POTUS shared/promised Putin on our behalf. — Sen. Jeanne Shaheen (@SenatorShaheen) 17 липня 2018 р.

Она добавила, что переводчик может помочь определить, в частности, что глава Белого дома пообещал президенту РФ от имени Соединенных Штатов.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер предложил провести слушания вообще со всеми высокопоставленными членами делегации, присутствовавшими на встрече Трампа, с Путиным и призвал республиканцев присоединиться к инициативе.

Where are the notes from the president's private mtg? What did @realDonaldTrump agree to? Were @SecPompeo , Amb. Jon Huntsman or others briefed afterwards? @SenateMajLdr should join us in requesting a hearing to learn the full extent of what happened behind closed doors; — Chuck Schumer (@SenSchumer) 17 липня 2018 р.

"Где записки частного разговора президента? С чем согласился Дональд Трамп? Были ли госсекретарь Майк Помпео, посол в РФ Джон Хантсман или другие проинформированы потом? Республиканцы должны присоединиться к нам с просьбой о слушании, чтобы узнать все о том, что происходило за закрытыми дверями", - написал Шумер.