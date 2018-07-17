Суд отложил рассмотрение апелляции по делу Бочковского как минимум до 7 августа

Защита экс-главы ГосЧС попросила перенести заседание из-за отпусков.

Суд отложил рассмотрение апелляции по делу Бочковского как минимум до 7 августа
Фото: Infox.ru

Киевский апелляционный административный суд отложил рассмотрение апелляции на восстановление в должности бывшего главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского. Такое решение суд принял на сегодняшнем заседании, сообщают "Украинские новости".

Председательствующий судья Евгений Сорочко хотел перенести заседание на 25 июля, но защита Бочковского попросила назначить более поздний срок в связи с отпусками. Точную дату суд назначит позже, предварительно стороны договорились продолжить рассмотрение дела 7 августа.

Сам Бочковский сегодня отметил, что уголовное производство против него в Шевченковском районном суде Киева затягивается, так как судья Олег Лынник подал в отставку, и дело будет слушаться с самого начала.

Апелляцию по делу Бочковского подал Кабинет министров Украины. В правительстве не согласны с решением Окружного административного суда Киева о восстановлении экс-главы ГосЧС в должности и выплате ему зарплаты за время "вынужденного прогула".

Министр внутренних дел Арсен Аваков исключал восстановление Бочковского в должности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, 25 марта 2015 года глава ГосЧС Бочковский и его заместитель Василий Стоецкий были задержаны на заседании Кабинета Министров в связи с подозрением в коррупции.


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