Минздрав направил в регионы вакцины для профилактики бешенства

Источником вируса являются различные хищные и домашние животные.

Украина закупила более 39 тыс. доз вакцин для профилактики бешенства, которые Министерство здравоохранения уже передало в регионы.

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

"Антирабической вакцины, предназначенные для профилактики и лечения бешенства у детей и взрослых, были закуплены и доставлены Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) за средства государственного бюджета. Эти вакцины производимые во Франции, имеют сертификат качества GMP и является преквалифицированных ВОЗ", - говорится в сообщении.

Проверить наличие вакцин в регионах можно в таблице.

В Минздраве напомнили, что бешенство - это острая инфекционная болезнь, поражающая центральную нервную систему. Источником вируса являются различные хищные и домашние животные. Вирус передается от больных животных через укус или, особенно если на коже есть микротравмы.

"Антирабическая вакцину применяют для первичной иммунизации людей, которые были в контакте или были укушены бешеными, подозрительными или неизвестными животными. Дальнейшая ревакцинация проводится согласно схеме лечебно-профилактической иммунизации. Также антирабической вакциной проводят профилактическую иммунизацию людям, работа которых связана с риском заражения: сотрудникам лабораторий, работающих с уличным вирусом бешенства, ветеринарам, охотникам, лесникам и др.", - отмечается в сообщении.

Напомним, в мае Минздрав разослал в регионы 130 тыс. доз иммуноглобулинов и антитоксинов.