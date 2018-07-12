Порошенко и Трамп обсудят предстоящую встречу с Путиным

Сегодня украинский президент проведет 15 двусторонних встреч.

Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп планируют обсудить сегодня в Брюсселе встречу американского лидера с президентом РоSSии Владимиром Путиным.

Об этом Президент Украины сказал перед началом второго дня саммита НАТО в Брюсселе, сообщает Укринформ.

"Надеюсь, у нас будет возможность это обсудить сегодня с Президентом Трампом. Я очень высоко ценю абсолютно сильную поддержку со стороны НАТО, от Соединенных Штатов, направленную на прекращение войны, деоккупации территории Украины, восстановление украинского суверенитета над оккупированными территориями", - подчеркнул глава государства.

Порошенко также отметил, что позиция США является абсолютно четкой о непризнании противоправной аннексии Крыма.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко находится с визитом в Королевстве Бельгия, где примет участие в мероприятиях Саммита НАТО по приглашению Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. На саммите НАТО в четверг президенты Украины и Грузии встретятся с Североатлантическим советом на уровне глав государств и правительств союзников.

Программой визита также предусмотрен ряд двусторонних встреч Президента Украины с лидерами иностранных государств, которые примут участие в Саммите Альянса.

Встреча президентов Трампа и Путина запланирована на 16 июля в Хельсинки.