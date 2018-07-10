Минэнерго хочет возобновить строительство ядерного завода с Россией

Письмо такого содержания направил "Росатому" министр Насалик.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины считает необходимым возобновить совместное с роSSийским "ТВЭЛ" строительство в стране завода по производству ядерного топлива.

Об этом идет речь в письме за подписью министра Игоря Насалика в адрес первого заместителя гендиректора "Росатома" Кирилла Комарова. Его опубликовала днем 10 июля "Экономическая правда", позже существование такого письма подтвердило агентство "Интерфакс-Украина".

"Учитывая существующий высокий уровень кооперации в сфере атомной энергетики, перспективы для наращивания сотрудничества, а также необходимость возобновления ряда совместных проектов, в частности, проекта по созданию в Украине производства ТВЭЛ, предлагаем провести встречу в Брюсселе в период с 9 по 12 июля", - говорится в документе.

До аннексии Россией Крыма Украина планировала строительство в Кировоградской области завода по фабрикации ядерного топлива. Планировалось, что строительством будет заниматься роSSийская "ТВЭЛ". Но в связи с агрессией РоSSийской Федерации решение было пересмотрено..

Предполагалось, что завод уже в 2015 году должен был приступить к производству ТВЭЛов и ТВС, а также циркониевых комплектующих и комплектующих из нержавеющей стали, в 2020 году – к изготовлению топливных порошков и таблеток.

Общая стоимость строительства завода оценивалась в $450 млн.