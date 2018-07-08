Порошенко призвал украинцев и поляков к христианскому прощению друг друга

Президент принял участие в открытии Мемориала памяти украинцев, погибших от рук польской армии в 1944 году.

Президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев и поляков ко взаимному прощению в контексте событий Второй Мировой войны.

Об этом он заявил в ходе выступления на церемонии открытия Мемориала памяти украинцев, погибших от рук польской армии в 1944 году.

"Перед памятью невинных жертв Сагрыни я призываю всех вас - украинцев и поляков - к христианскому прощению. Именно ко взаимному прощению, а не к мести призывают нас с небес все невинные жертвы братоубийственных конфликтов между нашими народами", - заявил президент Украины.

Глава государства подчеркнул, что украинцы глубоко чтят память поляков, которые стали жертвами трагических событий в Украине, в частности, на Волыни в 1943-44 гг.

"Мы решительно осуждаем грубость и насилие как сегодняшнего дня, так и прошлого, и призываем наши нынешние и будущие поколения и украинцев, и поляков не допустить подобной трагедии", - сказал он.

По словам Порошенко, любое противостояние между Украиной и Польшей ослабляет и одно, и другое государство.

"Я убежден, что и в польском и украинском обществе достаточно мудрости, чтобы понять, что любое противостояние между нами точно ослабляет. Ослабляет именно тогда, когда перед двумя нашими странами встала общая угроза с Востока, когда гибридная война, развернутая против Украины, распространяется Кремлем и на всю Европу. И любое использование любыми политическими силами исторической памяти для повышения своих рейтингов является абсолютно неприемлемым", - подчеркнул он.

По словам главы украинского государства, "страшные страницы прошлого не должны быть определяющими для сегодняшнего дня и уж точно не должны быть определяющими для нашего общего европейского будущего".

"Добрососедские связи украинцев и поляков по обе стороны берега Буга пусть становятся нерукотворным памятником жертвам этой трагедии, пусть становятся залогом того, что братоубийства никогда больше не будет в нашей совместной истории", - резюмировал президент Украины.