Левко Лукьяненко умер

До 90-летнего юбилея Лукьяненко не дожил чуть более месяца.

Украинский диссидент Левко Лукьяненко скончался на 90-м году жизни.

О смерти Лукьяненко сообщил украинский писатель, политический деятель Владимир Яворивский.

"Мы не спасли Левка! Он покинул нас!", - написал Яворивский в фейсбуке.

Ранее сегодня он сообщил, что Лукьянено попао в реанимацию, и попросил молиться за его здоровье.

До своего 90-летнего юбилея Левко Лукьяненко не дожил чуть более месяца.

Левко Лукьяненко был народным депутатом первого, второго, четвертого и пятого созывов Верховной Рады, соучредителем Украинской Хельсинской группы, автором "Акта провозглашения независимости Украины".

В 2005 году удостоен звания Героя Украины. В 2016 году стал лауреатом Национальной Шевченковской премии за собрание сочинений в 13 томах "Путь к возрождению".