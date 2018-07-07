Левко Лукьяненко умер
До 90-летнего юбилея Лукьяненко не дожил чуть более месяца.
Украинский диссидент Левко Лукьяненко скончался на 90-м году жизни.
О смерти Лукьяненко сообщил украинский писатель, политический деятель Владимир Яворивский.
"Мы не спасли Левка! Он покинул нас!", - написал Яворивский в фейсбуке.
Ранее сегодня он сообщил, что Лукьянено попао в реанимацию, и попросил молиться за его здоровье.
До своего 90-летнего юбилея Левко Лукьяненко не дожил чуть более месяца.
Левко Лукьяненко был народным депутатом первого, второго, четвертого и пятого созывов Верховной Рады, соучредителем Украинской Хельсинской группы, автором "Акта провозглашения независимости Украины".
В 2005 году удостоен звания Героя Украины. В 2016 году стал лауреатом Национальной Шевченковской премии за собрание сочинений в 13 томах "Путь к возрождению".
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