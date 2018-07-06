Генсек НАТО объяснил, почему поддерживает встречу Трампа и Путина

Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддерживает проведение встречи между руководителями США и РФ, поскольку считает необходимым вести диалог с Россией.

Об этом он заявил в подкасте Politico, передает Европейская правда.

«Я приветствую будущую встречу между президентами Трампом и Путиным, которая соответствует политике НАТО», — отметил Столтенберг.

Генсек Альянса напомнил, что политика НАТО в отношении РФ заключается в соблюдении двойного подхода: прочной обороны и диалога.

«Пока мы едины и тверды в подходе к РоSSии, мы можем вести политический диалог с ними. Мы не хотим холодной войны и гонки вооружений. РоSSия – наш сосед и останется им. Поэтому нам нужен диалог для улучшения отношения с ней», — пояснил генеральный секретарь альянса.

По его словам, даже если НАТО не удастся наладить отношения с РФ, остается необходимость управлять сложными отношениями с Москвой.

«Мы видим серьезное военное присутствие, большее количество военных учений, высокое напряжение. Мы должны быть уверены в отсутствии каких-либо просчетов и недоразумений, инцидентов и катастроф, которые могут привести к действительно опасной ситуации», — добавил он.

Встреча лидеров США и РФ состоится 16 июля в Хельсинки.


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