Главреду "РИА Новости Украина" предъявили второе подозрение

В его сейфе нашли браунинг.

Главреду "РИА Новости Украина" предъявили второе подозрение
Фото: facebook.com/LarysaSargan

Главному редактору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому предъявили второе подозрение - по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов).

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган в фейсбуке.

Во время обысков в арендованном Вышинским банковском сейфе нашли самозарядный нарезной пистолет FN Browning M1906.

Фото: facebook.com/LarysaSargan

Процессуальное производство по делу Вышинского осуществляет прокуратура АР Крым.

Напомним, Вышинский был задержан рядом со своим домом 15 мая по подозрению в государственной измене (ч.1 ст.111 Уголовного кодекса). По заявлению пресс-службы СБУ, у Вышинского дома был найден роSSийский паспорт и медаль "За возвращение Крыма".

Спецслужба сообщила, что весной 2014 года Вышинский уехал в Крым, где по заданию руководства МИА "РоSSия сегодня" "принял непосредственное участие в пропагандистских акциях, направленных на поддержку аннексии и присоединения полуострова к РФ", а "по возвращении в Киев Вышинский привлек подчиненных журналистов для изготовления материалов в пользу террористических организаций «Л/ДНР»".

Вышинский, имея украинский паспорт, получил также роSSийское гражданство.

Сейчас он находится под стражей в Херсоне.


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