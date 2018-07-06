Главреду "РИА Новости Украина" предъявили второе подозрение
В его сейфе нашли браунинг.
Главному редактору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому предъявили второе подозрение - по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов).
Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган в фейсбуке.
Во время обысков в арендованном Вышинским банковском сейфе нашли самозарядный нарезной пистолет FN Browning M1906.
Процессуальное производство по делу Вышинского осуществляет прокуратура АР Крым.
Напомним, Вышинский был задержан рядом со своим домом 15 мая по подозрению в государственной измене (ч.1 ст.111 Уголовного кодекса). По заявлению пресс-службы СБУ, у Вышинского дома был найден роSSийский паспорт и медаль "За возвращение Крыма".
Спецслужба сообщила, что весной 2014 года Вышинский уехал в Крым, где по заданию руководства МИА "РоSSия сегодня" "принял непосредственное участие в пропагандистских акциях, направленных на поддержку аннексии и присоединения полуострова к РФ", а "по возвращении в Киев Вышинский привлек подчиненных журналистов для изготовления материалов в пользу террористических организаций «Л/ДНР»".
Вышинский, имея украинский паспорт, получил также роSSийское гражданство.
Сейчас он находится под стражей в Херсоне.
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Политика
06.07.2018 14:13