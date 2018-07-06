"Молодые ляшковцы" ворвались в здание "Укравтодора" в Киеве

Они требовали отставки главы госагентства Славомира Новака и его зама Александра Харченко.

"Молодые ляшковцы" ворвались в здание "Укравтодора" в Киеве
Славомир Новак
Фото: Владислав Мусиенко

В пятницу, 6 июля, группа лиц ворвалась в здание государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в Киеве.

Об этом сообщается на странице "Укравтодора" в Фейсбуке.

"Неизвестные молодчики несанкционированно попали в здание Укравтодора. Сейчас на третьем этаже", - говорится в сообщении.

Позже в агентстве сообщили, что под их стенами происходит "политический хеппининг", организованный молодежным крылом Радикальной партии.

"Сегодня группа людей во главе с самопровозглашенными лидерами так называемого молодежного крыла Радикальной партии пытается реализовать один из сценариев политического хеппининга под стенами Укравтодора", - говорится в сообщении.

На странице молодежного крыла "Радикальной партии" в Фейсбуке опубликовано видео с этой акции, на котором видно, как молодые люди с шинами в руках заходят в здание и обклеивают наклейками стеклянные двери на входе в здание. Протестующие требуют отставки руководителя "Укравтодора" Славомира Новака и его заместителя Александра Харченко.

Напомним, в прошлом году министр инфраструктуры Владимир Омелян признал, что Новаку платят зарплату с надбавкой 900%.


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