МЭРТ предложил повысить стипендии студентам инженерных, технических, аграрных специальностей

"Мы выпускаем больше юристов и экономистов, чем нужно, и недобираем инженеров".

Кабинет министров может с 2019/2020 учебного года повысить стипендии студентам инженерных, технических и аграрных специальностей.

Об этом говорится в предложениях Министерства экономического развития и торговли, касающихся механизма государственного заказа на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, повышение квалификации кадров.

Проект постановления, который уже получил поддержку правительственного комитета во главе с министром Степаном Кубивым, предусматривает, что уже с 2018/2019 учебного года вузам будет запрещено замещать недобор на технические специальности путем дополнительного набора, например, юристов. Кроме того, из государственного заказа уберут образовательное направление "Право" для бакалавров и магистров заочной формы обучения.

В 2019/2020 учебном году государственный заказ планируют формировать с учетом потребностей рынка труда и экономики. "Так, согласно новому механизму, студенты по наиболее востребованным на рынке труда направлениям подготовки (в частности инженерным, техническим, аграрным и т.д.) получат дополнительную мотивацию - более высокую стипендию и дополнительные социальные льготы при первом трудоустройстве", - говорится на сайте МЭРТ.

Кроме того, на основе анализа и прогнозирования рынка труда должна быть создана методика формирования государственного заказа на следующие учебные годы, а анализ безработицы будет учитываться при формировании госзаказа на следующий год. Также планируется внедрить систему мониторинга трудоустройства по направлениям подготовки и видам экономической деятельности для последующей корректировки объемов государственного заказа на следующий учебный год.

"Сегодня государственный заказ не отражает потребности рынка. Мы выпускаем больше юристов и экономистов, чем нужно, одновременно существенно недобираем инженеров, математиков и других специалистов, в которых предприятия очень нуждаются. Поэтому складывается парадоксальная ситуация - государство сначала оплачивает обучение ненужной профессии, помощь по безработице, если человек не может найти работу по специальности, а потом еще и переподготовку. А специалистов по востребованным профессиям предприятия нанимают за рубежом, потому что украинцев не могут найти", - заявил Кубив.

Напомним, в 2017 году правительство уменьшило государственный заказ на подготовку кадров в высших учебных заведениях почти на 17% по сравнению с 2016 годом до 213 тыс. человек. В денежном выражении госзаказ 2017 года составил 23,69 млрд грн.

Обычная стипендия для студентов вузов III-IV уровня аккредитации, научных учреждений, обучающихся на бакалавра, специалиста или магистра, составляет 1300 гривен, повышенная - 1660 гривен.