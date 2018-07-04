В Atlantic Council рассказали, о чем Трамп и Путин могут договорится относительно Крыма и Донбасса

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Президент США Дональд Трамп во время грядущей встречи с президентом РоSSии Владимиром Путиным может согласиться не предпринимать каких-либо действий по освобождению оккупированного Крыма в обмен на полный вывод роSSийских войск с территории Донбасса.

Об этом сообщается на официальном сайте «Atlantic Council».

Аналитики центра считают, что Трамп не может отдать Крым РоSSии, потому что он ему не принадлежит, однако президент США может предложить РоSSии пойти по Балтийскому сценарию, когда США не признавали оккупацию Латвии, Литвы, Эстонии Советским Союзом, но и ничего не делали для их освобождения.

«То же может сделать Вашингтон и с Крымом в обмен на полный вывод роSSийских войск с Донбасса, восстановление территориальной целостности Украины. За это Москва получит также ослабление санкций. В целом, это будет победой Путина как человека, который расширяет территорию РоSSии. Администрация также может потребовать от Кремля больше не использовать военную силу для изменения границ на постсоветском пространстве», – считает Ариэль Коэн, старший научный сотрудник в Центральном энергетическом центре Атлантического совета и Центре Евразии.

Источник: Апостроф


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