За сутки боевики 21 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе

Ранен один военнослужащий, погибших нет.

За минувшие сутки боевики 21 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, применяя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Фейсбуке.

"РоSSийские оккупационные войска, пренебрегая решением Трехсторонней контактной группы по установлению так называемого "хлебного перемирия", продолжали активность практически по всей линии соприкосновения. Враг вел огонь с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Запрещенного минскими договоренностями оружие не использовалась", - говорится в утренней сводке. Отмечается, что подразделения ООС удерживают занимаемые рубежи, неуклонно соблюдают режим прекращения огня и не поддаются на провокации.

"Вместе с тем, военнослужащие, которые непосредственно ведут оборонительные бои на переднем крае, имеют право открывать огонь по решению того командира подразделения (от наблюдательного поста взвода и выше), по которому противник применяет оружие или осуществляет наступление. Все решения по адекватному ответу принимаются на месте", - отмечается в сообщении.

На Луганском направлении неспокойно было в районе населенных пунктов Крымское и Причепиловка, где боевики применяли автоматические гранатометы и стрелковое оружие.

Также террористы проявили себя в районе Светлодарской дуги. Здесь позиции ВСУ обстреливали из стрелкового оружия в районе Луганского и Новозвановки. Также боевики обстреляли новые позиции на восточной окраине населенного пункта Золотое-4. Однако, получив адекватный ответ, обстрел был прекращен.

"Наши позиции в районе населенного пункта Новолуганское оккупанты обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате вражеского обстрела один наш защитник получил ранения", - отметили в штабе.

На Донецком направлении боевики обстреляли защитников Песков из противотанковых гранатометов.

На Мариупольском - больше всего провокаций зафиксировано в районе Водяного, Гнутово, Широкино, Павлополя, Чермалыка и Лебединского.

В течение текущих суток боевики уже трижды открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, на Луганском направлении, а также в районе населенных пунктов Водяное и Широкино, на Мариупольском.

Напомним, 27 июня Трехсторонняя контактная группа по Донбассу договорилась о перемирии на время уборки урожая- с 1 июля.