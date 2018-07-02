Верховный суд отказал Азарову в возобновлении выплаты пенсии в Украине

Экс-премьер окончательно проиграл судебную тяжбу о восстановлении пенсионных выплат.

Верховный суд Украины отказал представителям бывшего премьер-министра Николая Азарова в возобновлении выплаты ему пенсии в полном объеме.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на постановление суда от 21 июня 2018 года.

Отмечается, что 25 мая 2016 года представитель истца обратился в управление Пенсионного фонда с заявлением, в котором просил возобновить выплату пенсии Азарову с апреля 2015 года и осуществлять эту выплату по почте.

Ранее, в феврале 2015 года, ПФ письмом проинформировал Генеральную прокуратуру Украины о том, что Азаров с 6 февраля 2008 года получает пенсию, назначенную в соответствии с законом "О статусе народного депутата Украины" в размере 17,252 тыс. гривен. Выплата пенсии осуществляется путем зачисления на его счет в Ощадбанке, однако, согласно письму ПФ, выплата пенсии Азарову не производится.

24 февраля 2016 года Печерский райсуд Киева наложил арест на денежные средства в размере 199,576 тыс. грн на одном банковском счете и в сумме 2 млн 373 тыс. 042 грн на другом банковском счете в Ощадбанке на имя Азарова и запретил расходные операции.

Киевский апелляционный админсуд 28 сентября 2016 года обязал управление ПФ рассмотреть заявление представителя Азарова о возобновлении выплаты пенсии. А Высший административный суд постановлением от 31 мая 2017 года оставил постановление суда апелляционной инстанции без изменений.

Однако, Азаров через своего представителя 19 июля 2017 года обратился с заявлением об отмене этого постановления. Судья Верховного суда Украины постановлением от 28 июля 2017 года открыл производство по делу и затребовал его с Подольского райсуда Киева .

12 января 2018 года руководитель аппарата Верховного суда передал заявление Азарова в Кассационный административный суд. 21 июня 2018 года коллегия судей отказала представителям Азарова в удовлетворении заявления. Отмечается, что постановление является окончательным и обжалованию не подлежит, за исключением случая, установленного п.3 ч.1 ст. 237 Кодекса административного судопроизводства.