Саакашвили изъявил желание вернуть грузинское гражданство

Политик хочет поучаствовать в выборах президента Грузии.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к действующему президенту Георгию Маргвелашвили с требованием вернуть ему грузинское гражданство.

В эфире телекомпании "Рустави-2" Саакашвили заявил, что ему должно быть предоставлено право вернуться в страну для участия в президентских выборах. По его словам, в процессе лишения его гражданства были зафиксированы нарушения, отмечает "Новости-Грузия".

"Маргвелашвили – абсолютный трус, потому что, в первую очередь, он отнял у меня гражданство. Если у него есть элементарное мужество, если в нем есть хоть капля человеческого, пусть вернет мне грузинское гражданство", — заявил Саакашвили.

Он также заявил, что между ним и грузинским народом никогда не будет никаких "фильтров".

"Пусть подвинутся все. У меня нет ничего, кроме чистых рук и моей репутации. Впустите меня в Грузию, и я покажу вам, кого боится правительство и кем будут пугать народ", - сказал третий президент Грузии.

Напомним, Саакашвили потерял гражданство Грузии в конце 2015 года в связи с получением паспорта Украины. Но летом 2017 года украинское гражданство Саакашвили было прекращено. Это было сделано на основании того, что он подал недостоверную информацию при оформлении паспорта.