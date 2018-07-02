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Администрация Трампа подготовила законопроект об игнорировании норм ВТО Администрация президента США может внести в конгресс законопроект, который позволяет Соединенным Штатам фактически игнорировать требования ВТО. Об этом сообщает портал Axios, в распоряжении которого оказался черновой вариант законопроекта, передает Корреспондент . Документ наделит Дональда Трампа правом утверждать пошлины на импортные товары в одностороннем порядке, без одобрения Конгресса. Кроме того, документ позволит США игнорировать базовые принципы ВТО. Источник в Конгрессе отметил, что принятие такого законопроект равносильно выходу США из ВТО.

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