Администрация Трампа подготовила законопроект об игнорировании норм ВТО

Белый дом

Администрация президента США может внести в конгресс законопроект, который позволяет Соединенным Штатам фактически игнорировать требования ВТО.

Об этом сообщает портал Axios, в распоряжении которого оказался черновой вариант законопроекта, передает Корреспондент.

Документ наделит Дональда Трампа правом утверждать пошлины на импортные товары в одностороннем порядке, без одобрения Конгресса. Кроме того, документ позволит США игнорировать базовые принципы ВТО.

Источник в Конгрессе отметил, что принятие такого законопроект равносильно выходу США из ВТО.


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