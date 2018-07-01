Украинскому консулу удалось посетить осужденного в РФ украинца Литвинова

За время пребывания в колонии строгого режима Литвинов похудел на 17 килограммов.

Украинский консул в Новосибирске посетил в колонии под Магаданом украинского политзаключенного Сергея Литвинова, которого приговорили к 8,5 года колонии за якобы совершение разбоя в отношении гражданина РоSSии Александра Лысенко.

Об этом сообщил осведомленный в делах украинских политзаключенных Станислав Огоровый, который по этому поводу общался с украинским консулом в Новосибирске Дианой Ивановой, передает Громадське.

"Она была у Литвинова три дня назад. Насколько мне известно, это первый случай, когда консул там под Магаданом его увидела. Его два года никто не видел, хотя консул неоднократно писала запросы на его посещение", - сказал Огоровый.

По его словам, Литвинов за время пребывания в колонии строгого режима похудел на 17 килограммов из-за плохого питания и условия.

Огоровый добавил, что украинскому политзаключенному не выдали новый летний комплект одежды, поэтому он вынужден носить обычную футболку и брюки черного цвета. В то же время администрация колонии считает это нарушением режима и отправляет политзаключенного в штрафной изолятор.

"У него нет никакой поддержки с родины, нет посылок. Я думаю, что он вообще потерял связь с семьей. Он хочет вернуться в Ростовскую область, где он сначала отбывал наказание, ведь по закону - это то место, где он был осужден, и он имеет на это право", - сказал Огоровый.

Напомним, Литвинова задержали в начале октября 2014 года. По версии роSSийской стороны он был бойцом батальона "Днепр-1" и сам пришел на территорию РФ под видом мирного жителя, чтобы поступить на лечение. После задержания Литвинов якобы заявил, что "лично совершал убийства не принимавших участия в военном конфликте гражданских лиц, в том числе женщин и детей".

Однако во время встречи с консулом арестованный украинец сообщил ему, что никогда не служил в вооруженных войсках Украины и не состоял в батальоне "Днепр-1" ГУМВД Украины в Днепропетровской области.

В декабре 2015 года Следком признал свою ошибку и снял обвинения в убийстве мирных жителей Донбасса, оставив только разбой. Ему вменяли нападение на гражданина РоSSийской Федерации в одном из населенных пунктов Станично-Луганского района Луганской области, во время которого Литвинов в сговоре еще с двумя лицами якобы похитил два автомобиля потерпевшего и причинил ему телесные повреждения.