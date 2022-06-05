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2022-06-05
Из Лисичанска удалось эвакуировать более 60 человек
По словам Сергея Гайдая, людей эвакуировали "тихо, без анонса", информирует
© Радио Свобода
Из Лисичанска в Луганской области удалось эвакуировать 66 человек,
«Из Лисичанска эвакуированы 66 человек, из них шестеро детей. Тихо. Без анонса. Проехали бомбоубежищами. Уговорили. Военные, полицейские и ГСЧСники смогли снова сделать невозможное – 66 человек уже в безопасности», – сообщил Гайдай.
Оставшихся в городе глава Луганской ОВА призвал оставаться в укрытиях, ведь враг не прекращает обстреливать Лисичанск. Гайдай также сообщил, что в населенный пункт ввезли гуманитарную помощь.
Юлия Москаленко, ZN.ua