Из Лисичанска удалось эвакуировать более 60 человек

Из Лисичанска в Луганской области удалось эвакуировать 66 человек, сообщил председатель ОВА Сергей Гайдай. Среди эвакуированных есть дети.

«Из Лисичанска эвакуированы 66 человек, из них шестеро детей. Тихо. Без анонса. Проехали бомбоубежищами. Уговорили. Военные, полицейские и ГСЧСники смогли снова сделать невозможное – 66 человек уже в безопасности», – сообщил Гайдай.

Оставшихся в городе глава Луганской ОВА призвал оставаться в укрытиях, ведь враг не прекращает обстреливать Лисичанск. Гайдай также сообщил, что в населенный пункт ввезли гуманитарную помощь.