Советник Трампа и фюрер РФ не сошлись в вопросе о роSSийской аннексии Крыма

Болтон провел встречу с президентом РФ в Кремле.

Советник президента США Джон Болтон в ходе встречи с президентом РоSSии Владимиром Путиным поднял вопрос роSSийского вмешательства в президентские выборы 2016 года и о роSSийской аннексии Крыма, передает Голос Америки.

"Вопрос о вмешательстве в выборы был одной из тем, которые мы обсуждали", - заявил советник президента по национальной безопасности на канале CBS.

Как пояснил Джон Болтон, он поднял вопрос как о выборах 2016 года, так и о действиях РоSSии в связи с предстоящими выборами в Конгресс.

По словам Болтона, Путин заявил, что никакого вмешательства со стороны роSSийского государства в 2016 году не было.

Советник президента по национальной безопасности сообщил также, что обсуждал с Путиным и вопрос о роSSийской аннексии Крыма.

"Президент Путин совершенно ясно выразил мне свою позицию, и мой ответ состоял в том, что мы согласимся друг с другом в том, что по Украине мы друг с другом не согласны", - сказал Болтон.

"Это (позиция, высказанная Путиным, - ред.) - не позиция Соединенных Штатов", - заявил роSSийскому президенту Джон Болтон.

Напомним, встреча президентов Трампа и Путина пройдет 16 июля в Хельсинки.