Советник Трампа и фюрер РФ не сошлись в вопросе о роSSийской аннексии Крыма
Болтон провел встречу с президентом РФ в Кремле.
Советник президента США Джон Болтон в ходе встречи с президентом РоSSии Владимиром Путиным поднял вопрос роSSийского вмешательства в президентские выборы 2016 года и о роSSийской аннексии Крыма, передает Голос Америки.
"Вопрос о вмешательстве в выборы был одной из тем, которые мы обсуждали", - заявил советник президента по национальной безопасности на канале CBS.
Как пояснил Джон Болтон, он поднял вопрос как о выборах 2016 года, так и о действиях РоSSии в связи с предстоящими выборами в Конгресс.
По словам Болтона, Путин заявил, что никакого вмешательства со стороны роSSийского государства в 2016 году не было.
Советник президента по национальной безопасности сообщил также, что обсуждал с Путиным и вопрос о роSSийской аннексии Крыма.
"Президент Путин совершенно ясно выразил мне свою позицию, и мой ответ состоял в том, что мы согласимся друг с другом в том, что по Украине мы друг с другом не согласны", - сказал Болтон.
"Это (позиция, высказанная Путиным, - ред.) - не позиция Соединенных Штатов", - заявил роSSийскому президенту Джон Болтон.
Напомним, встреча президентов Трампа и Путина пройдет 16 июля в Хельсинки.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.