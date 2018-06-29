В Житомире на заместителя командующего десантно-штурмовых войск напали с ножом

Полковник Щербань находится на лечении, угрозы его жизни нет.

В Житомире ранили ножом заместителя командующего десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины полковника Павла Щербаня.

Пресс-служба командования ДШВ ВСУ сообщает, что Щербань получил ранения 27 июня вечером возле продуктового магазина."27 июня в вечернее время в г. Житомир возле продуктового магазина получил ножевое ранение заместитель командующего ДШВ ВС Украины полковник Щербань Павел Ростиславович", - говорится в сообщении.

В настоящее время полковник находится на лечении, угрозы его жизни нет.

По факту нанесения умышленных тяжких телесных повреждений Национальной полицией г. Житомир открыто уголовное производство, проводятся необходимые следственные действия.

Павел Щербань является заместителем командующего по материально-техническому обеспечению ДШВ Вооруженных Сил Украины.