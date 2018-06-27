Верховный суд США оставил в силе последний миграционный указ Трампа

Дональд Трамп

Во вторник, 26 июня, Верховный суд США признал действительным указ президента США Дональда Трампа о запрете на въезд в США гражданам ряда мусульманских стран.

В постановлении, которое подержали пять судей против четырех, отклоняется аргумент, что миграционный указ Трампа дискриминирует людей по религиозному признаку и противоречит Конституции США, передает AP.

Нынешний запрет, объявленный в сентябре 2017 года, запрещает въезд в США гражданам Ирана, Ливии, Сомали, Сирии и Йемена. В декабре Верховный суд США разрешил полное применение миграционного указа.

Источник: НВ


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