Суд отказал омбудсмену Денисовой в посещении Сущенко

Все необходимые документы она предоставила еще 14 июня.

Суд отказал уполномоченной Верховной Рады по права человека Людмиле Денисовой в посещении осужденного в РоSSии украинского журналиста Романа Сущенко.

Об этом Денисова написала на своей странице в Facebook.

"Сегодня, 26 июня, в 9:00 встретилась с заместителем председателя суда Фоминым, который должен принять решение. Он сказал, что "вопрос по разрешению очень сложный, но он обязательно примет решение сегодня после 15 часов". Сейчас решение есть. Во встрече с Романом Сущенко мне отказано", - написала она.

Денисова напомнила, что президент РФ Владимир Путин предоставил ей как уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека полные гарантии на беспрепятственный доступ ко всем украинским политзаключенным, содержащимся на территории РоSSийской Федерации и во временно оккупированном Крыму.

"Уже две недели я жду реализацию данных мне гарантий государственными органами исполнительной власти РФ . На эту минуту я не увидела ни одного из заключенных украинцев, к которым у меня гарантирован беспрепятственный доступ", - добавила омбудсмен.

Денисова также обратилась к руководителю Администрации Президента РФ Антону Вайну по разблокированию реализации этих гарантий.

Денисова отметила, что сделала все для того, чтобы встретиться с Сущенко. Все необходимые документы она предоставила еще 14 июня.

15 июня Денисова получила разрешение Московского городского суда на посещение Сущенко и направила его копию в Лефортово тот же день.

18 июня в 9:00 она предоставила необходимые документы в Лефортово, а в 14:30 ей было отказано во встрече с Сущенко без каких-либо объяснений.

20 июня омбудсмен вновь обратилась в Московский городской суд с просьбой о встрече с осужденным украинским журналистом, но 26 июня получила отказ.