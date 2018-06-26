РоSSийского омбудсмена не пустили в СИЗО к заключенному Одинцову

Москалькова возвращается в РоSSию ждать разрешения от украинского Минюста.

Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову во вторник не пустили к Максиму Одинцову в Лукьяновском СИЗО в Киеве . Омбудсмен намерена ожидать разрешения Министерства юстиции Украины на территории РоSSии, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я сожалею, что не была допущена на встречу к Одинцову", - сказала Москалькова журналистам возле Лукьяновского СИЗО в Киеве во вторник.

РоSSийский омбудсмен сообщила, что направит в Минюст Украины все необходимые запросы, после чего она снова приедет в Киев для посещения Одинцова.

"Я вернусь в Москву, потому что необходимо уже приехать тогда, когда есть определенное решение и есть надежда на позитивные шаги. Слишком много у Уполномоченного дел других, чтобы можно было просто так находиться в стране", - сказала она.

Москалькова подчеркнула, что ее встреча с Одинцовым должна быть синхронной посещению Дмитрия Штыбликова в омской колонии, и напомнила, что она с украинским консулом встречалась с последним.

"Мы просим ответного шага – посетить одного человека на территории Украины в следственном изоляторе, любого, кого назовет украинская сторона", - сказала она.

Вместе с тем, она отметила, что украинское законодательство не предусматривает порядок посещения удерживаемых в СИЗО с двойным гражданством омбудсменом другого государства.

Конституция Украины не допускает наличие двойного гражданства у украинцев.

Напомним, украинские граждане Максим Одинцов, а также Александр Баранов в 2014 году перешли служить в роSSийскую армию. Они были задержаны сотрудниками СБУ 20 ноября 2016 года возле пункта пропуска "Чонгар" на границе Украины с Крымом. В феврале суд приговорил Баранова и Одинцова к 13 и 14 годам лишения свободы соответственно за дезертирство и государственную измену.

Украинский омбсудсмен Людмила Денисова уже больше месяца добивается в РоSSии свиданий с украинскими политзаключенными, в том числе Олегом Сенцовым, Владимиром Балухом, Александром Кольченко и другими. РоSSийская сторона отказывает не только в посещении украинцев, но даже и в видеосвязи с ними.