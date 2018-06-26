Украина рассчитывает на противодействие Дании строительству "Северного потока-2"

Гройсман провел встречу с Расмуссеном.

Украина рассчитывает на единство позиции с Данией в противодействии строительству роSSийского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщается на сайте Кабинета министров по итогам переговоров премьер-министра Владимиар Гройсмана с главой правительства Дании Ларсом Люкке Расмуссеном.

" Киев рассчитывает на дальнейшее единство в вопросе противодействия строительству газопровода "Северный поток-2" как прямой угрозе энергетической безопасности не только Украины, но и европейских стран", - говорится в сообщении.

Гройсман и Расмуссен также выразили готовность активизировать экономическое сотрудничество двух стран и активно взаимодействовать в вопросах противодействия гибридной агрессии.

"Украина считает Данию одним из приоритетных рынков в рамках экспортной стратегии и готова содействовать реализации проектов датских компаний в энергосбережении", - отмечают в Кабмине.

В 2017 году объем экспорта украинских товаров в Данию превысил 263 млн долларов. В январе-марте 2018 года товарооборот между Украиной и Данией составил 136,9 млн долларов.

Напомним, Германия, Финляндия и Швеция уже выдали разрешения на строительство "Северного потока-2". Дания решила увязать разрешение на строительство газопровода с гарантиями РоSSии на продолжение транзита газа в Европу через Украину.