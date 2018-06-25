В центре Киева неизвестные похитили сына ливийского дипломата

Двое мужчин насильно затащили 26-летнего парня в автомобиль и увезли.

В центре Киева неизвестные похитили сына ливийского дипломата
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Сегодня днем в Киеве неизвестные мужчины похитили гражданина Ливии - сына финансового атташе посольства Ливии Абдусалама. О похищении человека сообщила пресс-служба Национальной полиции, издание "Инсайдер" со ссылкой на источник указывает личность похищенного и обстоятельства происшествия.

Инцидент произошел в 12:05 в районе дома №62 по улице Тургеневской. Двое неустановленных мужчин насильно посадили иностранца в легковой автомобиль "Фольксваген Гольф", номера 369BPG, и увезли в неизвестном направлении.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Пострадавший - 1992 года рождения, сын финансового атташе Посольства Республики Ливии. При осмотре места происшествия обнаружены и изъяты паспорт гражданина Республики Ливия по имени Абдусалам.

Мотивы учения преступления в отношении гражданина иностранного государства в настоящее время не известны.

По данному факту объявлен план перехвата.

Напомним, на прошлой неделе киевский суд отпустил из-под стражи мужчин, подозреваемых в серийных ограблениях бизнесменов.


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