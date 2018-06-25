?Появились свежие президентские и партийные рейтинги

Самые рейтинговые - Тимошенко, Гриценко и их партии.

Депутат Верховной Рады, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и бывший министр обороны, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко являются самыми рейтинговыми кандидатами в президенты по состоянию на середину июня 2018 года.

Об этом свидетельствует соцопрос Киевского международного института социологии.

Среди тех, кто определился со своим кандидатом, 19,5% проголосовали бы за Юлию Тимошенко, а 12,6% - за Анатолия Гриценко. За лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко отдали бы голоса 10,7% респондентов, за лидера "Оппозиционного блока" Юрия Бойко - 10,2%, за действующего президента Петра Порошенко - 8,5%, за шоумена Владимира Зеленского - 8,3%, за лидера партии "За жизнь" Вадима Рабиновича - 8,3%, за певца Святослава Вакарчука - 7,4%.

Остальные возможные кандидаты, предложенные социологами в рамках опроса, набирают менее 3% голосов.

Без Зеленского и Вакарчука, участие которых в выборах не подтверждено, Тимошенко набирает 22,8%, Гриценко - 16%, Ляшко - 13,2%, Бойко - 10,6%, Порошенко - 10,5%, Рабинович - 8,4%.

При этом около 28-29% респондентов еще не определились, за кого голосовать.

Проходной барьер в Верховную Раду преодолевают по состоянию на июнь 2018 года восемь политических сил, включая условный "Блок Святослава Вакарчука" и партию Владимира Зеленского "Слуга народа".

19,5% респондентов заявили, что поддержат "Батькивщину", 14,4% - "Гражданскую позицию", 10,5% - "Оппозиционный блок", 10,3% - "За жизнь", 9,7% - "Радикальную партию", 7,3% - Блок Петра Порошенко, 6,2% - Блок Святослава Вакарчука, 5,2% - "Слугу народа".

Без политических сил Вакарчука и Зеленского "Батькивщина" получает 21,6% голосов, "Гражданская позиция" - 15,9%, "Оппоблок" - 11,4%, "Радикальная партия" - 11,1%, "За жизнь" - 10,5%, БПП - 7,9%. Также в таком случае существенно повышаются шансы попасть в Верховную Раду у "Свободы" (4,6%) и "Самопомощи" (4,6%).

КМИС подчеркивает, что до регистрации кандидатов все списки являются условными и рейтинг любого кандидата будет тем меньше, чем больше список, предложенный социологами.ьТакже нужно учитывать статистическую погрешность: если разница между кандидатами/партиями меньше этой погрешности, нельзя точно утверждать, у кого из них выше поддержка.

Опрос проводился 7-21 июня методом личного интервью 2005 респондентов старше 18 лет в 110 населенных пунктов во всех регионах, кроме Крыма. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Очередные выборы президента Украины и Верховной Рады должны пройти в 2019 году.