В Киеве состоялось экстренное совещание военных разведок 8 стран мира

Для оценки угроз РоSSии в Черноморском бассейне.

Представители военных разведок 8 стран мира собрались в Киеве на экстренное совещание для оценки ближайших угроз РоSSии в Черноморском бассейне.

Как сообщает официальный сайт Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, в течение нескольких суток на его территории проводился международный форум "BLACK SEA INTELLIGENCE FORUM».

«Проведение форума обусловлено значительным ухудшением в последнее время мировой и региональной безопасности из-за агрессивных действий РоSSийской Федерации и необходимостью поиска путей урегулирования ситуации совместными усилиями стран региона и ведущих государств мира», говорится в сообщении.

Во время брифингов, пленарных заседаний и панельных дискуссий мероприятия рассматривались существующие и потенциальные угрозы региональной и мировой безопасности по тематическим направлениям. При этом одной из самых больших угроз национальной безопасности каждой из стран-участниц форума и мировой безопасности в целом были определены агрессивные действия РоSSийской Федерации. В том числе наращивание группировок роSSийских войск вблизи границ Украины и во временно оккупированном Крыму, а также эскалация напряжения роSSийской стороной в Черном и Азовском морях.

В ходе мероприятия активно использовался метод подготовки совместных докладов от нескольких сторон. Кроме того, руководители делегаций провели ряд двусторонних и многосторонних встреч высокого уровня

По результатам полученной странами-участницами разведывательной информации, участники встречи определили практические меры противодействия экспансии роSSийской агрессии в регионе и мире.

Сообщается, что международное специальное мероприятие такого уровня с начала роSSийской вооруженной агрессии против Украины проведено впервые. С украинской стороны участие приняли министр обороны Украины Степан Полторак, начальник ГУР МО Украины Василий Бурба и представители Генерального штаба ВС Украины. Приглашенными стали делегации военных разведок 8 стран мира.