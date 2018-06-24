Медикам запретили проводить вскрытие: Боевики в "ЛНР" убили двоих местных жителей

Родные убитых прямо обвинили в убийстве защитников "русского мира". По неофициальной версии кровавой расправы, людей убили только лишь за то, что они не позволили боевикам "ЛНР" отжать находившееся в частной собственности подворье. Об этом на своей странице в соцсети Твиттер написал блогер Александр Чернов.

По его словам, двоих мужчин убили во временно оккупированной Кадиевке (Стаханов). Их тела с огнестрельными ранениями доставили в местный морг.

При этом, оккупанты запретили медицинским работникам проводить вскрытие, а в заключении экспертизы велели написать, что смерть обоих наступила в результате бытовых разборок.