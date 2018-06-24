Медикам запретили проводить вскрытие: Боевики в "ЛНР" убили двоих местных жителей
Родные убитых прямо обвинили в убийстве защитников "русского мира". По неофициальной версии кровавой расправы, людей убили только лишь за то, что они не позволили боевикам "ЛНР" отжать находившееся в частной собственности подворье. Об этом на своей странице в соцсети Твиттер написал блогер Александр Чернов.
По его словам, двоих мужчин убили во временно оккупированной Кадиевке (Стаханов). Их тела с огнестрельными ранениями доставили в местный морг.
При этом, оккупанты запретили медицинским работникам проводить вскрытие, а в заключении экспертизы велели написать, что смерть обоих наступила в результате бытовых разборок.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
24.06.2018 15:31