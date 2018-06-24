Ночью горел дом нардепа Спиваковского в Херсоне

По информации СМИ, дом подожгли из ракетницы.

Ночью горел дом нардепа Спиваковского в Херсоне
Александр Спиваковский
Фото: gs.fm

В Херсоне сегодня ночью загорелся дом народного депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Александра Спиваковского. Об этом сообщает Нацполиция области.

"Сегодня ночью в 2:51 в полицию от диспетчера службы по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение, что в Днепровском районе горит крыша жилого дома. На месте происшествия полицейские установили, что пожар произошел в жилом доме народного депутата Украины", - говорится в сообщении.

В 3:40 возгорание ликвидировали, никто не пострадал.

По информации источника Depo.ua, дом подожгли из ракетницы.

"Полностью выгорела крыша. Пожарные чудом локализовали пожар. За три дня до того получил угрозы", - сообщил источник.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления предусмотренного ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Напомним, Александр Спиваковский прошел в Верховную Раду по 182-му избирательному округу в Херсонской области. Входит во фракцию "Блок Петра Порошенко".

Ранее Спиваковский выиграл выборы ректора Херсонского госуниверситета.


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