Ночью горел дом нардепа Спиваковского в Херсоне

По информации СМИ, дом подожгли из ракетницы.

В Херсоне сегодня ночью загорелся дом народного депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Александра Спиваковского. Об этом сообщает Нацполиция области.

"Сегодня ночью в 2:51 в полицию от диспетчера службы по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение, что в Днепровском районе горит крыша жилого дома. На месте происшествия полицейские установили, что пожар произошел в жилом доме народного депутата Украины", - говорится в сообщении.

В 3:40 возгорание ликвидировали, никто не пострадал.

По информации источника Depo.ua, дом подожгли из ракетницы.

"Полностью выгорела крыша. Пожарные чудом локализовали пожар. За три дня до того получил угрозы", - сообщил источник.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления предусмотренного ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Напомним, Александр Спиваковский прошел в Верховную Раду по 182-му избирательному округу в Херсонской области. Входит во фракцию "Блок Петра Порошенко".

Ранее Спиваковский выиграл выборы ректора Херсонского госуниверситета.