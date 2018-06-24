Трамп продлил санкции в отношении КНДР еще на год

КНДР

Президент США Дональд Трамп в пятницу продлил еще на год действие санкций против Северной Кореи, введенных в предыдущие годы.

Соответствующее распоряжение обнародовано в пятницу на сайте Белого дома, сообщает Укринформ.

«Риски распространения на Корейском полуострове атомных материалов, которые могут быть использованы в качестве оружия, а также активность и политика правительства Северной Кореи создают чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединенных Штатов», — отмечается в документе.

По этой причине чрезвычайные мероприятия, введенные в отношении КНДР целым рядом президентских указов, выданных в период с 2008 до 2017 гг., продлеваются еще на год, отмечается в документе за подписью Трампа.

По процедуре, президентские указы о введении международных санкций действуют на протяжении года. Чтобы их продлить, должно быть новое распоряжение главы Белого дома.


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