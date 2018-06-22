Гройсман проконтролирует восстановление пенсии Козловского, - Геращенко

Вопрос о прекращении выплат ученому подняли на заседании Верховной Рады.

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал разобраться со случаем лишения пенсии профессора Игоря Козловского. Об этом написала Уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Ирина Геращенко на своей странице в Фейсбуке.

"Сегодня по телефону общалась с П. Порошенко относительно ситуации с заблокированной пенсией настоящему герою, профессору И. Козловскому, освобожденному нами в декабре 17 из оккупированного Донецка. Президент возмущен этой ситуацией. Я тоже, как и все нормальные люди", - написала Геращенко.

"Верификация ВПЛ (временно перемещенных лиц) нужна, но не стоит ли ее усовершенствовать, сделать менее унизительной? А случай с Игорем Анатольевичем, с которым мы вместе ездили в Лондон рассказывать о незаконно удерживаемых (и именно пересечение им границы стало основанием для проверки верификации) - просто вопиющий", - написала Геращенко.

"Я уверена, что вопрос восстановления пенсии Козловскому решится в ближайшие дни. Но много есть историй и людей, о которых мы не знаем. Поэтому обращаюсь к правительству с предложением и просьбой - усовершенствовать процедуру верификации пенсионеров", - добавила чиновник.

Напомним, накануне стало известно, что Пенсионный фонд Украины перестал выплачивать пенсию освобожденному зимой из плена террористов "ДНР" известному ученому Игорю Козловскому.